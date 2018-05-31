Лавров проводит в Пхеньяне переговоры с главой МИД КНДР

Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо. Об этом с места событий сообщает корреспондент «РИА Новости».

Ранее анонсировалось, что министры обсудят как двухстороннюю тематику, так и пути урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

Отдельной темой станет запланированная на 12 июня встреча глав Северной Кореи и США в Сингапуре.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прилетел в Пхеньян с официальным визитом 31 мая. В преддверии переговоров с северокорейским коллегой он возложил цветы к памятникам первым лидерам КНДР — Ким Ир Сену и Ким Чен Иру.