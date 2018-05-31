Лавров назвал способ решения ядерной проблемы на Корейском полуострове

Только поэтапное снятие санкций с КНДР может разрешить ядерный кризис на Корейском полуострове, с таким заявлением выступил глава российского МИДа Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД КНДР Ли Ен Хо.

Министр отметил, что решение ядерной проблемы региона не может быть полным, пока санкции в отношении Пхеньяна будут действовать.

По словам Лаврова, способы продвижения зависят в первую очередь от «искусства переговорщика» и добавил, что «за один присест» решить ядерный кризис на Корейском полуострове не получится.

Действия должны носить поэтапный характер «и должно быть встречное движение на каждом из этих этапов», приводит слова главы МИД «Газета.ру». Лавров выразил уверенность, что КНДР на переговорах с США учтет выход Вашингтона из Иранской ядерной сделки.

В 2017 году Совбез ООН и США ввели санкции против КНДР из-за развития ядерной программы республики и испытаний ракет.

21 апреля Пхеньян заявил о намерении отказаться от ядерного оружия, если в его адрес не будет угроз и провокаций. Кроме того, 12 июня северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп проведут переговоры в Сингапуре.