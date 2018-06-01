В КНДР сообщили о договоренности с Россией о встрече на высшем уровне

Россия и КНДР договорились о проведении саммита, на котором состоится встреча лидеров двух государств Владимира Путина и Ким Чен Ына, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Мероприятие пройдет в 2018 году и будет освящено 70-летию установления дипломатических отношений между государствами. Договоренность была достигнута во время переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с лидером КНДР Ким Чен Ыном, говорится в сообщении.

Сергей Лавров прибыл в Пхеньян с официальным визитом 31 мая. Глава МИД РФ провел переговоры с северокорейским коллегой Ли Ен Хо, после чего встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в его резиденции «Пэкхвавон».

Стороны обменялись мнениями по международной и региональной повестке дня, в частности, обсудили денуклеарицазию Корейского полуострова.

Кроме того, Лавров передал лидеру Северной Кореи послание от президента России Владимира Путина. В ответ он попросил главу МИД передать «признательный привет» главе России.