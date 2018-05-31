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Помпео рассказал о прогрессе в переговорах США и КНДР

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Фото: TASS/Zuma/Ken Cedeno
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За последние три дня переговоров американской и северокорейской делегаций достигнут значительный прогресс. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео по итогам встречи с зампредседателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ен Чхолем в Нью-Йорке.

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«За последние 72 часа мы достигли настоящего прогресса по созданию условий (для проведения саммита лидеров США и КНДР. — Ред.)», –– цитирует Помпео «РИА Новости».

При этом он пояснил, что условия заключаются в том, чтобы организация встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына принесла реальный прогресс.

«Ничего хорошего не выйдет из их встречи, если мы не видим возможности для прогресса, и в последние 72 часа был достигнут реальный прогресс в этом направлении», –– добавил Помпео.

Ким Ен Чхоль прибыл в Нью-Йорк на переговоры с Помпео 30 июня. Встреча Трампа и Ким Чен Ына запланирована на 12 июня в Сингапуре.

Ожидается, что в пятницу делегация КНДР передаст Трампу письмо от лидера Северной Кореи.

Днем ранее стало известно, что Вашингтон принял решение отложить введение новых санкций против КНДР на фоне продвижения диалога. Напомним, США требуют полной денуклеаризации Северной Кореи. Пхеньян, в свою очередь, настаивает на отмене всех санкций и учений США и Южной Кореи.

В четверг глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Пхеньян отметил, что ядерную проблему КНДР невозможно решить без снятия ограничений с республики.

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