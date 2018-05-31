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США не заинтересованы в поэтапном подходе к денуклеаризации КНДР

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Фото: REUTERS/Mike Segar
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США не будут использовать поэтапный подход к денуклеаризации Корейского полуострова, а также не заинтересованы в переговорах с КНДР, позволяющих ей выиграть время. Об этом заявила представитель Госдепа.

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«Поэтапные подходы по итогам предыдущих переговоров провалились. Администрация [президента США Дональда] Трампа не заинтересована в переговорах, которые позволяют Северной Корее выиграть время», — цитирует  ТАСС представителя департамента.

Делегации США и КНДР 31 мая на встрече в демилитаризованной зоне Пханмунджом обсудили возможность установления дипломатических отношений между двумя странами. Обе стороны выдвинули свои требования. В частности, КНДР потребовала установления снятия действующих в отношении нее экономических санкций, а также свертывания запланированных на август военных маневров с участием США и Южной Кореи.

В свою очередь, США потребовали от Северной Кореи полного отказа от ядерной программы. Помимо этого, представители США заявили о необходимости отправить часть ядерного северокорейского вооружения в Штаты.

30 мая зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоль прибыл в Нью-Йорк для проведения переговоров с госсекретарем США Майком Помпео для подготовки встречи на высшем уровне.

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