США и КНДР обсуждают возможность установления дипломатических отношений

Делегации США и КНДР на встрече в демилитаризованной зоне Пханмунджом обсудили возможность установления дипломатических отношений между двумя странами.

По данным южнокорейской газеты «Чунан ильбо», обе стороны выдвинули свои требования.

«В ходе встречи с американскими представителями 27 мая в Пханмунджоме Северная Корея потребовала установления дипотношений с США, снятия действующих в ее отношении экономических санкций, а также свертывания запланированных на август военных маневров с участием США и Южной Кореи», — пишет издание.

При этом отмечается, что американская сторона снова потребовала от Пхеньяна полного и необратимого отказа от ядерной программы. Также представители США заявили о необходимости отправить в Штаты часть ядерного вооружения КНДР.

«Обсуждение этих вопросов может быть продолжено в Нью-Йорке на переговорах между бывшим начальником северокорейской разведки Ким Ён Чхолем и госсекретарем США Майклом Помпео», — добавила газета.

30 мая заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль прибыл в Нью-Йорк на переговоры с Помпео, которые состоятся в четверг.

Предполагается, что чиновники обсудят подготовку к переговорам лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.