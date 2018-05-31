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Песков рассказал о послании Путина Ким Чен Ыну

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин передал через главу МИД РФ Сергея Лаврова послание лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге в четверг, 31 мая.

Он отметил, что глава МИД РФ пока не докладывал о результатах поездки в Северную Корею.

Что же касается возможной встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа, то пока об этом рано говорить, поскольку «еще не было обстоятельного доклада главы МИД РФ», резюмировал Песков.

Сергей Лавров посетил КНДР с официальным визитом 31 мая. Министр иностранных дел России провел переговоры с северокорейским коллегой Ли Ен Хо, после чего встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Глава МИД РФ передал Ким Чен Ыну пожелания от Владимира Путина успехов в урегулировании ситуации на Корейском полуострове, а также пригласил его посетить Россию.

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