Песков рассказал о послании Путина Ким Чен Ыну
Президент России Владимир Путин передал через главу МИД РФ Сергея Лаврова послание лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге в четверг, 31 мая.
Он отметил, что глава МИД РФ пока не докладывал о результатах поездки в Северную Корею.
Что же касается возможной встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа, то пока об этом рано говорить, поскольку «еще не было обстоятельного доклада главы МИД РФ», резюмировал Песков.
Сергей Лавров посетил КНДР с официальным визитом 31 мая. Министр иностранных дел России провел переговоры с северокорейским коллегой Ли Ен Хо, после чего встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
Глава МИД РФ передал Ким Чен Ыну пожелания от Владимира Путина успехов в урегулировании ситуации на Корейском полуострове, а также пригласил его посетить Россию.