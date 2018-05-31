Прямой эфир

Лавров пригласил Ким Чен Ына посетить Россию

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава МИД РФ Сергей Лавров пригласил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына посетить России, отметив, что ему «будут очень рады». Об этом он заявил на встрече с северокорейским политиком в его резиденции в четверг, 31 мая.

Министр иностранных дел России также передал Ким Чен Ыну от президента РФ Владимира Путина пожелания в успехах по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Дипломат подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы в регионе была «обстановка мира, стабильности и процветания».

В свою очередь, Ким Чен Ын отметил, что российский президент противостоит гегемонии США, и в Пхеньяне это очень высоко ценят. Лидер КНДР также попросил Лаврова по приезду передать «теплый привет» Владимиру Путину.

Видеозапись беседы Лаврова с северокорейским лидером опубликована на Youtube-канале МИД РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Пхеньян с официальным визитом 31 мая. Перед встречей с Ким Чен Ыном министр иностранных дел России провел переговоры с северокорейским коллегой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лавров указал на возможность расширения торговых связей между Россией и КНДР
Лавров заявил о недопустимости срыва переговоров между КНДР и США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017