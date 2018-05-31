Лавров пригласил Ким Чен Ына посетить Россию
Глава МИД РФ Сергей Лавров пригласил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына посетить России, отметив, что ему «будут очень рады». Об этом он заявил на встрече с северокорейским политиком в его резиденции в четверг, 31 мая.
Министр иностранных дел России также передал Ким Чен Ыну от президента РФ Владимира Путина пожелания в успехах по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Дипломат подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы в регионе была «обстановка мира, стабильности и процветания».
В свою очередь, Ким Чен Ын отметил, что российский президент противостоит гегемонии США, и в Пхеньяне это очень высоко ценят. Лидер КНДР также попросил Лаврова по приезду передать «теплый привет» Владимиру Путину.
Видеозапись беседы Лаврова с северокорейским лидером опубликована на Youtube-канале МИД РФ.
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Пхеньян с официальным визитом 31 мая. Перед встречей с Ким Чен Ыном министр иностранных дел России провел переговоры с северокорейским коллегой.