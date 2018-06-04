Путин не планирует переговоры с Ким Чен Ыном на полях саммита ШОС

Президент России Владимир Путин не планирует встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время визита в китайский Циндао. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Эта встреча не планируется», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов, передает ТАСС.

По словам Ушакова, пока неизвестно, посетит ли Ким Чен Ын саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Циндао, однако он отметил, что на полях мероприятия Путин встретится с лидером Ирана Хасаном Роухани, а также с президентами Узбекистана, Таджикистана и Пакистана Шавкатом Мирзиёевым, Эмомали Рахмоном и Мамнуном Хуссейном.

В частности, на встрече Путина и Роухани планируется обсудить ряд вопросов региональной повестки дня, включая ситуацию вокруг выхода США из ядерной сделки с Ираном, и подготовку к пятому каспийскому саммиту.

Китайский Циндао примет саммит ШОС 9–10 июня. До этого, 8 июня, президент России посетит Пекин с государственным визитом.