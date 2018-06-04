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Лавров и глава МИД Китая договорились координировать действия по КНДР

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Фото: TASS/Zuma/Ding Haitao
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Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Китая Ван И ситуацию на Корейском полуострове. Встреча министров прошла 3 июня в ЮАР, накануне открывающегося там в понедельник заседания Совета министров иностранных дел стран БРИКС.

«Стороны обменялись мнениями о ситуации на Корейском полуострове и договорились продолжить укреплять координацию и сотрудничество, чтобы внести вклад в денуклеаризацию полуострова и обеспечить долгосрочную стабильность в этом регионе», — отмечается в опубликованном на сайте МИД КНР документе.

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На встрече также обсудили предстоящий визит президента России Владимира Путина в Китай с 8 по 10 июня для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, сообщил Ван И. Этот визит должен стать первым для российского лидера в Китай в его новый президентский срок.

Лавров 31 мая встретился с главой КНДР Ким Чен Ыном. Перед этим он провел переговоры с северокорейским коллегой Ли Ен Хо. Стороны обсудили ситуацию вокруг Корейского полуострова, дальнейшее развитие отношений и сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

12 июня в Сингапуре ожидается встреча президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына по вопросу нормализации двухсторонних отношений и денуклеаризации Корейского полуострова. Трамп подтвердил встречу с Ким Чен Ыном 1 июня.

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