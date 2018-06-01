Трамп подтвердил встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп подтвердил встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном, которая запланирована на 12 июня в Сингапуре. Об этом американский лидер заявил по итогам встречи с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Северной Кореи Ким Ен Чхолем в Вашингтоне.

Дипломат, в свою очередь, передал главе Белого дома письмо от северокорейского лидера, в котором тот выразил заинтересованность в саммите. Полное содержание этого послания неизвестно, однако Трамп не исключил, что его предадут огласке.

По итогам переговоров президент США также выразил уверенность в желании Пхеньяна провести денуклеаризацию Корейского полуострова. «Они (КНДР. — Прим.iz.ru) хотят развиваться как страна, и это произойдет, я не сомневаюсь», — цитирует Трампа «Интерфакс». При этом он подчеркнул, что в случае нормализации отношений с КНДР основные затраты на модернизацию этого государства возьмут на себя Южная Корея, Япония, Китай.

Кроме того, Трамп прокомментировал недавнюю встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и северокорейского лидера Ким Чен Ына. По словам президента США, ему она «не понравилась». Однако он отметил, что у данного события «могут быть позитивные последствия».

31 мая глава российского МИДа встретился с руководителем КНДР. Перед этим Сергей Лавров провел переговоры с северокорейским коллегой Ли Ен Хо. Стороны обсудили ситуацию вокруг Корейского полуострова, дальнейшее развитие отношений и сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

Встреча лидеров КНДР и США запланирована на 12 июня в Сингапуре. Однако 24 мая стало известно, что президент Соединенных Штатов отказался от переговоров. Пхеньян тогда заявил, что по-прежнему готов к диалогу. После этого американский лидер не исключил проведения саммита.