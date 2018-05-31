Прямой эфир
Сюжет:

Ким Чен Ын высоко оценил борьбу Путина с гегемонией США

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава КНДР Ким Чен Ын высоко оценил стремление России противостоять американской гегемонии в мире. Об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Пхеньяне.

Коалиция против санкций
Участники ПМЭФ поддержали призыв российского лидера соблюдать правила игры в мировой экономике

«Я высоко ценю то, что (президент РФ Владимир — ред.)Путин противостоит гегемонии США. Вы очень резко выступаете, и мы всегда готовы вести переговоры с российской стороной по этому поводу», — приводит его слова «Интерфакс». 

Сергей Лавров прибыл в Пхеньян с официальным визитом 31 мая. Глава МИДа провел переговоры с северокорейским коллегой Ли Ен Хо. Стороны обсудили ситуацию вокруг Корейского полуострова, дальнейшее развитие отношений дружбы и сотрудничества между Россией и КНДР, 70-я годовщина установления которых отмечается в текущем году.

После Лавров обменялся мнениями с Ким Чен Ыном. Это информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел РФ. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лавров указал на возможность расширения торговых связей между Россией и КНДР
Лавров заявил о невозможности решения ядерной проблемы КНДР без снятия санкций

 

 

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017