Ким Чен Ын высоко оценил борьбу Путина с гегемонией США

Глава КНДР Ким Чен Ын высоко оценил стремление России противостоять американской гегемонии в мире. Об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Пхеньяне.

«Я высоко ценю то, что (президент РФ Владимир — ред.)Путин противостоит гегемонии США. Вы очень резко выступаете, и мы всегда готовы вести переговоры с российской стороной по этому поводу», — приводит его слова «Интерфакс».

Сергей Лавров прибыл в Пхеньян с официальным визитом 31 мая. Глава МИДа провел переговоры с северокорейским коллегой Ли Ен Хо. Стороны обсудили ситуацию вокруг Корейского полуострова, дальнейшее развитие отношений дружбы и сотрудничества между Россией и КНДР, 70-я годовщина установления которых отмечается в текущем году.

После Лавров обменялся мнениями с Ким Чен Ыном. Это информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел РФ.