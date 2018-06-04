Путин примет участие в саммите ШОС в рамках визита в Китай

Президент России Владимир Путин 8–10 июня посетит Китай, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сам визит состоится, это будет двусторонняя часть, государственный визит в Пекин 8 июня», — сказал представитель Кремля на брифинге 4 июня.

Он отметил, что после этого Путин примет участие в саммите ШОС 9–10 июня.

Песков добавил, что к своему визиту президент России приурочил интервью китайскому изданию CCTV, которое выйдет незадолго до поездки.

Пресс-секретарь президента также отметил, что подготовка к встрече Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына на полях саммита ШОС не ведется.