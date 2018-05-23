Путин посетит Китай с официальным визитом 8–10 июня

Президент России Владимир Путин совершит официальный визит в Китай 8–10 июня, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

По его словам, российский лидер встретится с заместителем председателя КНР Ван Цишанем уже 24–25 мая во время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Беседа с ним будет весьма полезна с учетом подготовки государственного визита нашего президента в Китай и участия в саммите ШОС 8–10 июня», — приводит ТАСС комментарий Ушакова.

Он также добавил, что во время переговоров стороны обсудят вопросы экономического сотрудничества между Россией и КНР.

Информацию о планах Владимира Путина совершить визит в Китай 8–10 июня «Известиям» подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По словам источника в госструктурах КНР, российскому лидеру продемонстрируют высокоскоростной поезд, на котором он доберется до города Тяньцзинь.