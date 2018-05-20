США и Китай договорились не допустить торговой войны

Китай и США договорились не допустить торговой войны друг с другом ради интересов обеих стран и всего мира, сообщил журналистам специальный посланник председателя КНР Си Цзиньпина вице-премьер Госсовета Лю Хэ.

«Одновременно обе стороны отказываются от увеличения пошлин в отношении товаров друг друга», — сообщил он.

Лю Хэ считает, что прийти к консенсусу двум странам удалось благодаря пониманию интересов всего мира, сообщает агентство Синьхуа.

18 мая китайские представители на переговорах в Вашингтоне предложили президенту США Дональду Трампу меры, которые сократят дефицит торгового баланса между странами на $200 млрд.

20 мая стороны договорились об увеличении поставок из США в Китай для ликвидации торгового дисбаланса.