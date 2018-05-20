Прямой эфир

США и Китай договорились не допустить торговой войны

0
Фото: REUTERS/Hyungwon Kang
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китай и США договорились не допустить торговой войны друг с другом ради интересов обеих стран и всего мира, сообщил журналистам специальный посланник председателя КНР Си Цзиньпина вице-премьер Госсовета Лю Хэ.

«Одновременно обе стороны отказываются от увеличения пошлин в отношении товаров друг друга», — сообщил он.

Лю Хэ считает, что прийти к консенсусу двум странам удалось благодаря пониманию интересов всего мира, сообщает агентство Синьхуа.

18 мая китайские представители на переговорах в Вашингтоне предложили президенту США Дональду Трампу меры, которые сократят дефицит торгового баланса между странами на $200 млрд.

20 мая стороны договорились об увеличении поставок из США в Китай для ликвидации торгового дисбаланса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ЕАЭС и Китай договорились о торгово–экономическом сотрудничестве
Китайские СМИ рассказали о беседе Си Цзиньпина с Трампом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017