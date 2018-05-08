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Китайские СМИ рассказали о беседе Си Цзиньпина с Трампом

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампом вопросы двусторонней торговли, а также проблему КНДР.

Другие подробности беседы сторон не приводятся, сообщает во вторник, 8 мая, телеканал CGTN.

Ранее о предстоящем телефонном разговоре с Си Цзиньпином американский лидер сообщил на своей странице в микроблоге в Twitter.

Накануне в портовом городе Далянь китайской провинции Ляонин Си Цзиньпин провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По данным Центрального телевидения Китая, переговоры прошли в очень дружественной атмосфере. Лидеры стран обменялись мнениями относительно двусторонних отношений, а также обсудили другие важные вопросы.

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