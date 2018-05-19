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США и Китай договорились о мерах по выравниванию торгового баланса

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Фото: REUTERS/Mike Theiler
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Вашингтон и Пекин достигли соглашения по ряду мер, направленных на ликвидацию торгового дисбаланса между США и Китаем. В ходе консультаций стороны договорились увеличить объемы закупаемых американских товаров.

Как следует из сообщения пресс-службы Белого дома, переговоры состоялись в Вашингтоне 17 и 18 мая.

«Для удовлетворения растущих нужд китайского народа и в связи с необходимостью высококачественного экономического развития Китай значительно увеличит закупки товаров и услуг у Соединенных Штатов», — приводит агентство ТАСС сообщение пресс-службы.

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Так, речь идет об экспорте сельскохозяйственной продукции и энергетических поставок. Добавляется, что такое решение сторон позволит Соединенным Штатам поддержать экономический рост и сохранить рабочие места в стране. В ближайшее время Вашингтон направит в Китай делегацию для обсуждения данного вопроса.

Также стороны обозначили первостепенное значение интеллектуальной собственности и условились укреплять сотрудничество в данной области.

Американскую делегацию возглавил министр финансов Стивен Мнучин, китайскую — вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Разногласия двух стран по вопросам торговли возникли после введения Вашингтоном пошлин на импорт 100 китайских товаров, для создания которых Пекин якобы «похитил интеллектуальную собственность США». Позже был опубликован список из 1,3 тыс. китайских товаров, в ответ на который КНР составил перечень из 106 продуктов из США.

В начале мая стороны провели переговоры. США потребовали сократить торговый дефицит между двумя странами не менее чем на $200 млрд к 2020 году, а Китай настаивал на прекращении расследования кражи американской интеллектуальной собственности компаниями из КНР, а также отказе от пошлин на китайские товары. Переговоры не увенчались успехом.

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