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В Китае Путин проедет на высокоскоростном поезде

Поездка запланирована в рамках государственного визита президента в КНР
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Фото: Global Look Press/ZUMA/Xinhua/Tang Zhenjiang
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Президент России Владимир Путин посетит Китай с государственным визитом накануне саммита лидеров ШОС в китайском городе Циндао. Во время визита запланирована поездка президента в город Тяньцзинь на высокоскоростном поезде. Эту информацию «Известиям» подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Государственный визит Владимира Путина в Китай начнется 8 июня. В рамках турне российскому лидеру покажут новый высокоскоростной поезд, на котором президент России доберется до города Тяньцзинь, расположенного в 96 км от китайской столицы. Об этом «Известиям» рассказал источник в госструктурах КНР. Информацию подтвердил и пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

— Да, — сказал Дмитрий Песков «Известиям», отвечая на вопрос, запланирована ли поездка главы государства на высокоскоростном поезде. 

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После этого — 9 и 10 июня — Владимир Путин примет участие во встрече глав государств и правительств ШОС. Встреча лидеров ШОС пройдет 9 и 10 июня в Циндао. В рамках визита запланирована встреча российского президента с председателем КНР Си Цзиньпином.

В МИД Китая подчеркнули, что за последнее время лидеры России и КНР встречались не менее пяти раз в год, а главной встречей 2018-го станет грядущий визит президента Путина в Пекин. Впрочем, на этом лидеры двух стран не остановятся: как говорил Владимир Путин еще в апреле, в этом году он намерен повидаться с китайским председателем не только в преддверии саммита лидеров стран — членов ШОС, но и на полях последующих саммитов БРИКС, «большой двадцатки» и АТЭС.

— В Китае пройдет историческая встреча Владимира Путина с председателем Си Цзиньпином. Для российско-китайских отношений это будет важнейшее событие в 2018 году, — отметили в МИД Китая. — Мы уверены, что по итогам встречи китайско-российские отношения выйдут на новый рубеж, поэтому встреча лидеров приковывает к себе внимание всего международного сообщества.

Ранее посол Китая в России Ли Хуэй в беседе с российскими журналистами отметил стабильно развивающееся двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, подчеркнув, что контакты и взаимодействие двух стран с каждым днем становятся всё более тесными. 

— В последние годы китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество стабильно развивается и имеет тенденцию к улучшению, — заявил китайский дипломат. — Китай уже восемь лет подряд сохраняет статус первой торговой страны — партнера России.

Он добавил, что в 2018 году контакты России и Китая на высшем уровне будут «осуществляться еще более активно, поскольку они играют ведущую роль в развитии двусторонних отношений».

— С учетом особого стратегического уровня сотрудничества Москвы и Пекина крепнет взаимодействие предпринимательского сообщества обеих стран, и в последние годы мы действительно наблюдаем высокие темпы роста товарооборота, расширение инвестиционного сотрудничества, дальнейшую активизацию межрегиональных и приграничных связей и возрастающий взаимный интерес деловых кругов обеих стран, — рассказал «Известиям» глава «Опоры России» Александр Калинин.

По его словам, за последние два года в КНР было зарегистрировано свыше 30 новых российских компаний. Растет и встречный интерес: в последнее время представительства «Опоры России», объединяющей порядка 450 тыс. предпринимателей из РФ, принимают по 2–3 делегации в неделю от различных заводов, бизнес-организаций и провинциальных органов различных регионов Китая, а ряд крупнейших китайских производителей строительной техники серьезно рассматривают вопрос о размещении производственных мощностей в России.

По статистике китайской таможни, в 2017 году объем торговли между Россией и Китаем достиг $84,07 млрд, увеличившись на 20,8% по сравнению с предыдущим годом. В МИД КНР также отметили, что сейчас в России обучается около 100 тыс. студентов из Китая, а ежегодный поток китайских туристов составил около полутора миллионов человек.

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