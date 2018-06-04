Лавров не исключил срыва денуклеаризации Корейского полуострова
Москва надеется на продолжение урегулирования на Корейском полуострове, однако стопроцентных гарантий этому нет. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров после заседания глав МИД стран БРИКС в Претории.
Он отметил, что в ходе переговоров со своим китайским коллегой Ваном И обе стороны выразили приверженность действиям, которые позволяют преодолевать конфронтации и способствуют нормализации отношений, а также тенденции к полной денуклеаризации полуострова.
«Чтобы на завершающем этапе этого процесса — надеюсь, что он не сорвется, хотя шансы не стопроцентные, — договориться об общих принципах и гарантиях мира, стабильности и безопасности в Северо-Восточной Азии», — приводит его слова ТАСС.
Кроме того, Лавров пояснил, что на встрече главы внешнеполитических ведомств обсудили подготовку к визиту президента России Владимира Путина в Китай 8 июня.
Ранее в понедельник, 4 июня, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин пригласил главу правящей партии КНДР Ким Чен Ына посетить РФ. В частности, ему предложили принять участие в Дальневосточном экономическом форуме.