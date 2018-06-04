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Лавров не исключил срыва денуклеаризации Корейского полуострова

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Фото: ТАСС/Щербак Александр
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Москва надеется на продолжение урегулирования на Корейском полуострове, однако стопроцентных гарантий этому нет. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров после заседания глав МИД стран БРИКС в Претории.

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Он отметил, что в ходе переговоров со своим китайским коллегой Ваном И обе стороны выразили приверженность действиям, которые позволяют преодолевать конфронтации и способствуют нормализации отношений, а также тенденции к полной денуклеаризации полуострова.

«Чтобы на завершающем этапе этого процесса — надеюсь, что он не сорвется, хотя шансы не стопроцентные, — договориться об общих принципах и гарантиях мира, стабильности и безопасности в Северо-Восточной Азии», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, Лавров пояснил, что на встрече главы внешнеполитических ведомств обсудили подготовку к визиту президента России Владимира Путина в Китай 8 июня.

Ранее в понедельник, 4 июня, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин пригласил главу правящей партии КНДР Ким Чен Ына посетить РФ. В частности, ему предложили принять участие в Дальневосточном экономическом форуме.

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