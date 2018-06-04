Делегация КНДР ищет в Сингапуре лимузин для Ким Чен Ына на время саммита

Арендовать в Сингапуре лимузин для лидера КНДР Ким Чен Ына хотят представители Пхеньяна, сообщает издание New Straits Times.

В то время как делегация США доставит в Сингапур президентский автопарк, в том числе президентский лимузин, КНДР не желает привозить свой автотранспорт.

При этом Северная Корея требует предоставления для Ким Чен Ыну лимузина классом не ниже, чем у президента США Дональда Трампа.

2 июня стало известно, что Пхеньян отказался брать на себя расходы по размещению своего лидера в президентском номере отеля Fullerton.

Встреча глав КНДР и США запланирована на 12 июня в Сингапуре.