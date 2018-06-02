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У организаторов саммита США-КНДР возникли проблемы с оплатой отеля для Ким Чен Ына

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Фото: REUTERS/KCNA
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У организаторов саммита США — КНДР, который пройдет в Сингапуре, возникли проблемы с оплатой проживания лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Пхеньян отказался брать на себя расходы по его размещению в президентском номере отеля Fullerton, стоимость которого составляет более $6 тыс. за ночь, и попросил иностранное государство заняться этим вопросом.

Как пишет The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, Вашингтон готов оплатить проживание. Однако оказалось, что КНДР может воспринять это как оскорбление, поэтому организаторы от США хотят попросить Сингапур взять на себя расходы за отель. Издание также отмечает, что они задумались и над предоставлением северокорейской делегации самолета, так как их лайнер слишком стар для дальнего перелета.

Встреча лидеров КНДР и США запланирована на 12 июня в Сингапуре. Однако 24 мая стало известно, что американский лидер отказался от переговоров. Пхеньян тогда заявил, что по-прежнему готов к диалогу. 1 июня глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил проведение саммита.

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