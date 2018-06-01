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МИД призвал США и КНДР не выдвигать заведомо невыполнимых тербований

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Власти РФ призывают США и КНДР следовать курсу сближения и не выдвигать заведомо невыполнимых требований друг к другу. Об этом сообщил замглавы департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.

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Он отметил, что для преодоления недоверия и отказа от враждебности между Вашингтоном и Пхеньяном необходимы время и выверенные шаги навстречу другу. «Мы призываем не питать завышенных ожиданий, не выдвигать заведомо невыполнимых требований», — подчеркнул представитель российского внешнеполитического ведомства. Его цитирует «РИА Новости».

Вместе с тем в МИДе с недоумением отреагировали на появившуюся в СМИ информацию о призыве США к России сотрудничать с Вашингтоном в урегулировании на Корейском полуострове, а не «работать против него». «Если такая ремарка действительно отражает позицию американского внешнеполитического ведомства, то это не может не вызывать недоумения», — отметил Кожин.

31 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Глава правящей партии Северной Кореи высоко оценил стремление президента РФ Владимира Путина противостоять гегемонии США в мире.

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