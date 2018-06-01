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Трамп не хочет пускать на встречу с Ким Чен Ыном лидеров Южной Кореи и Японии

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Президент США Дональд Трамп не хочет пускать на свою встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщает Washington Post.

Южнокорейский президент и японский премьер выразили готовность принять участие в переговорах, но Трамп считает, что переговоры должны проходить с глазу на глаз, сообщает ТАСС.

Саммит КНДР–США намечен на 12 июня в Сингапуре.

23 мая СМИ сообщили, что Ким Чен Ын опасается дальней поездки в Сингапур на переговоры с Трампом. По мнению северокорейского лидера, его отсутствие может спровоцировать угрозу военного или государственного переворота в стране. Кроме того, Пхеньян несколько раз говорил о сомнениях в проведении встречи 12 июня.

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