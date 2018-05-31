Трамп разрешил смертельно больным американцам испытывать на себе лекарства

Американский лидер Дональд Трамп подписал закон, которым разрешается смертельно больным гражданам США испытывать на себе экспериментальные лекарства и новые, непроверенные методы лечения.

Хозяин Белого дома, подписывая документ, назвал новый закон «фундаментальной свободой», дающей надежду и спасающей жизни.

Президент США отметил, что не понимал, почему данный вопрос не было решен раньше и конгресс не содействовал в его продвижении, передает в четверг, 31 мая, Associated Press.

«Вариантов не было. Но теперь у вас есть надежда, у вас действительно есть надежда», — заявил Трамп.

После подписания к Трампу подошел восьмилетний Иордан Маклинн из Индианаполиса, страдающий мускульной дистрофией. Политик обнял мальчика, поцеловал в лоб и сказал его матери, что тот вырастет «прекрасным».

Документ вызвал масштабные обсуждения в конгрессе, представители Республиканской партии поддерживали идею, демократы заявляли, что закон даст пациентам ложную надежду.

12 мая Трамп объявил о начале кампании, направленной на снижение цен на медикаменты в стране.