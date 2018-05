Трамп предрек успех книге о кознях окружения Обамы против него

Президент США Дональд Трамп предрек успех книге «The Russian Hoax: The Illicit Scheme to Clear Hillary Clinton and Frame Donald Trump» о том, как окружение его предшественника, Барака Обамы, мешало ему стать президентом.

«Книга «Обман насчет России: незаконная схема, чтобы оправдать Хиллари Клинтон и подставить Дональда Трампа» авторства Грегга Джарретта (аналитика Fox News – ред.) похожа на настоящий большой хит», — цитирует главу Белого дома ТАСС.

Трамп добавил, что в книге миру будет представлена «охота на ведьм».

Автор, согласно описанию, расскажет, как окружение Барака Обамы пыталось помешать Трампу прийти ко власти и поддерживало Хиллари Клинтон.

20 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал мемуары бывшего главы ФБР Джеймса Коми, в которых утверждается, что российский лидер Владимир Путин якобы обсуждал с Дональдом Трампом женщин легкого поведения. Представитель Кремля назвал информацию фейком.