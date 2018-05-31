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Меланья Трамп рассказала о своем здоровье после операции

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Ron Sachs
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Первая леди США Меланья Трамп заявила, что после операции на почках вернулась к работе и чувствует себя прекрасно.

Также супруга американского лидера Дональда Трампа призвала СМИ не спекулировать на последствиях операции.

«Я вижу, что СМИ усиленно работают над спекуляциями относительного того, где я и что делаю. Можете не сомневаться: я здесь, в Белом доме, с моей семьей, чувствую себя великолепно и тружусь во благо детей и американского народа», — написала Меланья Трамп в Twitter.

14 мая в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида 48-летняя первая леди США перенесла операцию на почках. Медики провели процедуру эмболизации кисты (остановка кровотока в сосудах, питающих новообразование, с целью остановить его рост).

Операция прошла успешно. Менее чем через неделю Меланья вернулась в Белый дом.

19 мая стало известно, что Дональд Трамп, поздравляя супругу с выпиской из больницы, написал ее имя с ошибкой.

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