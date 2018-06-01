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Россия и КНДР договорились о встрече на высшем уровне в 2018 году

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Россия и Северная Корея договорились провести встречу на высшем уровне в 2018 году. Об этом в пятницу, 1 июня, сообщает ЦТАК.

По данным северокорейского агентства, встреча будет приурочена к 70-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

В ходе встречи 31 мая глава МИД РФ Сергей Лавров передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну пожелания от Владимира Путина успехов в урегулировании ситуации на Корейском полуострове и пригласил его посетить Россию.

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