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Белый дом опубликовал фото Трампа с письмом от Ким Чен Ына

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Фото: Twitter.com
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Белый дом опубликовал фото президента Дональда Трампа, принимающего от зампреда ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоля письмо Ким Чен Ына, сообщает The Hill.

 

«О, вы бы хотели узнать, что в этом письме? Вы бы хотели? Насколько сильно? Это было очень интересное письмо», — цитирует его «Интерфакс».

При этом Трамп сообщил журналистам, что он его еще не читал.

В апреле США и КНДР договорились о встрече на высшем уровне. 12 июня северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп проведут переговоры в Сингапуре.

31 мая делегации США и КНДР на встрече в демилитаризованной зоне Пханмунджом обсудили возможность установления дипломатических отношений между двумя странами.

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