Белый дом опубликовал фото Трампа с письмом от Ким Чен Ына

Белый дом опубликовал фото президента Дональда Трампа, принимающего от зампреда ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоля письмо Ким Чен Ына, сообщает The Hill.

White House releases photos of Trump accepting Kim Jong Un's letter https://t.co/OLY8AlHfwl pic.twitter.com/pkIdQENWKs — The Hill (@thehill) June 1, 2018

«О, вы бы хотели узнать, что в этом письме? Вы бы хотели? Насколько сильно? Это было очень интересное письмо», — цитирует его «Интерфакс».

При этом Трамп сообщил журналистам, что он его еще не читал.

В апреле США и КНДР договорились о встрече на высшем уровне. 12 июня северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп проведут переговоры в Сингапуре.

31 мая делегации США и КНДР на встрече в демилитаризованной зоне Пханмунджом обсудили возможность установления дипломатических отношений между двумя странами.