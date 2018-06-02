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СМИ рассказали о нарушившем протокол твите Трампа

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Дональд Трамп своим твитом нарушил протокол, сообщает The New York Times.

1 июня, Трамп за час до публикации отчета Бюро трудовой статистики написал твит, в котором сообщил, что с нетерпением ждет статистических данных по занятости в мае.

Издание отмечает, что Трампу было известно содержание отчета и что этот твит был инсайдерской информацией, которая могла повлиять на рынок занятости.

Белый дом отрицает нарушение законов в этом случае.

В отчете говорилось о том, что в мае число рабочих мест США увеличилось на 223 тыс.

22 мая стало известно, что авторы некоторых сообщений Трампа в Twitter сознательно допускают грамматические и стилистические ошибки, чтобы имитировать стиль американского лидера.

Источники издания сообщили, что некоторые помощники президента получают удовольствие от критических замечаний со стороны американской элиты, шокированной стилистикой твитов Трампа. Они, как пишет газета, полагают, что такой стиль делает президента ближе к простым американцам.

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