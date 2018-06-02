Прямой эфир

СМИ узнали о подготовке встречи Путина и Трампа

0
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Белый дом проводит переговоры с российской стороной по поводу возможной встречи американского лидера Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.

Саммит через петицию
Американские политологи и дипломаты разместили на сайте Белого дома призыв к Дональду Трампу организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным

Согласно источникам издания The Wall Street Journal, посол США в России Джон Хантсман в настоящее время прибыл в Вашингтон, чтобы посодействовать в организации переговоров. Отмечается, что Хантсман прорабатывает возможности встречи двух лидеров уже несколько месяцев.

Издание добавляет, что подготовка мероприятия находится на начальной стадии. Стороны пока не определили ни возможную дату встречи, ни ее место.

23 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что подготовка возможной встречи президентов замерла на стадии 20 марта, когда президент США пригласил Путина встретиться в Вашингтоне или в другом месте.

Во вторник стало известно, что американские политики разместили на сайте Белого дома петицию с призывом срочно организовать саммит Трампа и Путина. По словам авторов петиции, целью встречи должно стать обсуждение предотвращения случайных столкновений военных сил РФ и США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп подтвердил встречу с Ким Чен Ыном
Песков не исключил встречу Путина и Ким Чен Ына

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017