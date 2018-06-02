СМИ узнали о подготовке встречи Путина и Трампа

Белый дом проводит переговоры с российской стороной по поводу возможной встречи американского лидера Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.

Согласно источникам издания The Wall Street Journal, посол США в России Джон Хантсман в настоящее время прибыл в Вашингтон, чтобы посодействовать в организации переговоров. Отмечается, что Хантсман прорабатывает возможности встречи двух лидеров уже несколько месяцев.

Издание добавляет, что подготовка мероприятия находится на начальной стадии. Стороны пока не определили ни возможную дату встречи, ни ее место.

23 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что подготовка возможной встречи президентов замерла на стадии 20 марта, когда президент США пригласил Путина встретиться в Вашингтоне или в другом месте.

Во вторник стало известно, что американские политики разместили на сайте Белого дома петицию с призывом срочно организовать саммит Трампа и Путина. По словам авторов петиции, целью встречи должно стать обсуждение предотвращения случайных столкновений военных сил РФ и США.