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Петиция на сайте Белого дома призывает Трампа встретиться с Путиным

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Фото: Getty Images/Corbis_Brooks Kraft LLC
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Американские политологи и дипломаты разместили на сайте Белого дома петицию с призывом срочно организовать саммит президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

В петиции говорится, что «президент Дональд Трамп должен как можно скорее пригласить президента России Владимира Путина на саммит».

Авторами обращения стали президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский, бывший сотрудник Госдепа и советник Республиканской партии Джеймс Джатрас, бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Рэй Макговерн. В подаче петиции также участвовала базирующаяся в Вашингтоне общественная организация «Русский дом».

В случае, если под призывом до 20 июня подпишутся 100 тыс. человек, администрация Белого дома должна будет сделать официальное заявление по этому поводу.

По словам Джеймса Джатраса, цель встречи на высшем уровне, к которой призывает петиция, — предотвращение случайного столкновения военных двух стран, которые находятся в непосредственной близости друг от друга. Рэй Макговерн подчеркивает, что лидерам необходимо разработать план действий во избежание возможного непоправимого урона.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Саммит через петицию

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