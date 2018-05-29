Саммит через петицию

На сайте Белого Дома разместили петицию с призывом о необходимости скорейшего саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Инициаторы появления документа — президент Американского университета в Москве Эдуард Лозаннский, экс-сотрудник Госдепартамента и советник Республиканской партии Джеймс Джатрас, а также бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Рэй Макговерн. В подаче петиции участвует также вашингтонская общественная организация «Русский дом».

Согласно существующим американским законам, если петиция соберет 100 тыс. подписей до 20 июня, администрация Белого дома должна будет выступить с официальным заявлением по этому поводу. Как показывает опыт, это непростая задача, но она облегчается тем, что подписи могут быть поданы не только от граждан США, но и от жителей всего мира. Организаторы надеются, что этот барьер будет преодолен в срок.

По словам бывшего сотрудника Госдепартамента США и советника республиканцев в сенате Джеймса Джатраса, нынешняя холодная война представляет гораздо большую опасность, чем прошедшая.

— Высока вероятность случайного столкновения, поскольку военные двух стран находятся в непосредственной близости друг от друга. Эта непростая ситуация может быть исправлена только благодаря личному вмешательству двух президентов, — сказал дипломат «Известиям».

Такого же мнения придерживается и экс-сотрудник ЦРУ Рэй Макговерн. В беседе с «Известиями» он подчеркнул: здравый смысл подсказывает, что Трампу и Путину следует встретиться для обсуждения плана действий. Это позволит предотвратить возможный непоправимый урон.

— Судя по всему, оба они этого хотят, но им противодействуют могущественный военно-промышленный комплекс и политические круги США. Первые получают колоссальные прибыли от заказов на вооружения. Этими средствами они делятся с сенаторами и конгрессменами для проведения ими избирательных кампаний. Члены конгресса, в свою очередь, голосуют за новые бюджетные ассигнования на вооружения, — отметил собеседник.

Один из инициаторов подачи петиции Эдуард Лозаннский заявил, что в подобной ситуации большая ответственность ложится на американские и российские общественные организации, а также на рядовых граждан двух стран.

В текста документа, опубликованного на официальном сайте Белого дома, сказано, что «президент Дональд Трамп должен как можно скорее пригласить президента России Владимира Путина на саммит».

«В одном из своих наиболее известных высказываний президент Рональд Рейган заявил: «Ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна начинаться. Единственный смысл в обладании ядерным оружием — это гарантия того, что оно никогда не будет использовано». К сожалению, сегодня новая холодная война между США и Россией снова представляет экзистенциальную угрозу для народов двух стран и всего мира. Поэтому мы призываем президента Трампа начать прямой диалог с президентом Путиным в поисках надежных договоренностей о взаимной безопасности», — говорится в петиции.

Кроме того, в документе подчеркивается, что президент Трамп постоянно повторяет: только «человеконенавистники и дураки» не понимают, что хорошие отношения между США и Россией выгодны для Америки. Россия, в свою очередь, всегда была готова к равноправному диалогу с Америкой.