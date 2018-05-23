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В Кремле рассказали о замершей подготовке встречи Путина с Трампом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что подготовка возможной встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа так и не началась.

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«В прошлый раз [на брифинге 11 мая] я сказал, что подготовка замерла на стадии 20 марта, когда президент США пригласил Путина встретиться в Вашингтоне или в другом месте. Так вот, всё на той же точке и замерло», — цитирует его ТАСС.

Путин и Трамп провели 20 марта телефонный разговор. По итогам этой беседы главе МИД РФ и госсекретарю США было дано поручение проработать вопрос о встрече президентов. Единственная на данный момент встреча Путина и Трампа состоялась в июле 2017 года в Гамбурге на полях саммита «двадцатки».

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