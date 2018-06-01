Прямой эфир

Песков не исключил встречу Путина и Ким Чен Ына

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Встреча президента России Владимир Путин  Ким Чен Ын может состояться, ее модальность и время будут уточняться по дипломатическим каналам. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

1 июня Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Россия и Северная Корея договорились о проведении саммита, приуроченного к 70-летию установления дипломатических отношений.

На мероприятии, которое пройдет в 2018 году, состоится встреча лидеров России и Северной Кореи Владимира Путина и Ким Чен Ына. Договоренность была достигнута в ходе встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с руководителем КНДР.

Лавров посетил Пхеньян с официальным визитом 31 мая. Министр иностранных дел России обсудил с руководством КНДР вопросы двухсторонних отношений, а также региональные и международные проблемы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Помпео рассказал о прогрессе в переговорах США и КНДР
Лавров заявил о невозможности решения ядерной проблемы КНДР без снятия санкций

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017