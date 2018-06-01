Песков не исключил встречу Путина и Ким Чен Ына

Встреча президента России Владимир Путин Ким Чен Ын может состояться, ее модальность и время будут уточняться по дипломатическим каналам. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

1 июня Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Россия и Северная Корея договорились о проведении саммита, приуроченного к 70-летию установления дипломатических отношений.

На мероприятии, которое пройдет в 2018 году, состоится встреча лидеров России и Северной Кореи Владимира Путина и Ким Чен Ына. Договоренность была достигнута в ходе встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с руководителем КНДР.

Лавров посетил Пхеньян с официальным визитом 31 мая. Министр иностранных дел России обсудил с руководством КНДР вопросы двухсторонних отношений, а также региональные и международные проблемы.