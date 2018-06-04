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В США рассказали о перестановках в военном руководстве КНДР

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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В КНДР прошли перестановки в военном руководстве страны из-за предстоящих с США переговоров на высшем уровне, сообщает Reuters.

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«Американские официальные лица считают, что в военных кругах КНДР проявились некоторые разногласия относительно подхода (главы КНДР — ред.) Ким Чен Ына к Южной Корее и США», — цитирует сообщение ТАСС.

Как минимум три высокопоставленных военных чиновника Северной Кореи были сняты со своих постов, заявил изданию не названный источник.

В частности, говорится о министре народных Ворруженных сил Пак Ён Сике, начальнике генерального штаба Корейской народной армии (КНА) Ри Мён Су и начальнике Главного политического управления КНА Ким Чен Гаке.

1 июня президент США Дональд Трамп подтвердил встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном, которая запланирована на 12 июня в Сингапуре.

Встреча лидеров КНДР и США запланирована на 12 июня в Сингапуре.

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