Делегация КНДР прибыла в Белый дом

Делегация КНДР прибыла с официальным визитом в Белый дом. Ее возглавляет заместитель председателя Центрального комитета Трудовой партии Кореи генерал Ким Ен Чхоль, передает «Ренхап».

В рамках визита президенту США Дональду Трампу будет передано письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына. Отмечается, что послание Ким Чен Ына носит общий характер. В ближайшее время его проверят американские чиновники. Письмо в руки лично Трамп сможет получить после соответствующего одобрения со стороны службы нацбезопасности США.

Встреча лидеров Северной Кореи и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа должна состояться 12 июня в Сингапуре. Однако 24 мая стало известно, что американский лидер отказался от переговоров. В свою очередь в Пхеньяне подтвердили прежнюю настроенность на переговоры. Хозяин Белого дома не исключил проведения саммита.