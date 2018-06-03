Прямой эфир

Организация — нобелевский лауреат готова оплатить расходы на саммит КНДР и США

0
Фото: Global Look Press/Protze O./Arco Images
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оплатить расходы на саммит КНДР и США предложила международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN), являющаяся лауреатом Нобелевской премии мира, сообщает газета Washington Examiner.

«Мы предлагаем средства от премии для оплаты расходов на саммит, чтобы поддержать мир на Корейском полуострове и свободный от ядерного оружия мир», — цитирует издание сообщение представителей организации.

Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN) удостоена Нобелевской премии мира за 2017 год.

Почетная грамота и чек на 9 млн шведских крон были вручены исполнительному директору ICAN Беатрис Фин и 85-летней японке Сэцуко Тэрлоу, которая пережила бомбардировку Хиросимы.

2 июня стало известно, что Пхеньян отказался брать на себя расходы по размещению в президентском номере отеля Fullerton в Сингапуре лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и попросил иностранное государство заняться этим вопросом.

США, в свою очередь, устранились от решения этой проблемы по этическим соображениям, поскольку КНДР может оскорбиться на такой шаг Вашингтона.

Стоимость номера составляет более $6 тыс. за ночь.

Встреча лидеров КНДР и США в Сингапуре запланирована на 12 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ким Чен Ын сообщил Трампу о заинтересованности в саммите КНДР-США
Белый дом опубликовал фото Трампа с письмом от Ким Чен Ына

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017