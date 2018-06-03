Организация — нобелевский лауреат готова оплатить расходы на саммит КНДР и США

Оплатить расходы на саммит КНДР и США предложила международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN), являющаяся лауреатом Нобелевской премии мира, сообщает газета Washington Examiner.

«Мы предлагаем средства от премии для оплаты расходов на саммит, чтобы поддержать мир на Корейском полуострове и свободный от ядерного оружия мир», — цитирует издание сообщение представителей организации.

Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN) удостоена Нобелевской премии мира за 2017 год.

Почетная грамота и чек на 9 млн шведских крон были вручены исполнительному директору ICAN Беатрис Фин и 85-летней японке Сэцуко Тэрлоу, которая пережила бомбардировку Хиросимы.

2 июня стало известно, что Пхеньян отказался брать на себя расходы по размещению в президентском номере отеля Fullerton в Сингапуре лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и попросил иностранное государство заняться этим вопросом.

США, в свою очередь, устранились от решения этой проблемы по этическим соображениям, поскольку КНДР может оскорбиться на такой шаг Вашингтона.

Стоимость номера составляет более $6 тыс. за ночь.

Встреча лидеров КНДР и США в Сингапуре запланирована на 12 июня.