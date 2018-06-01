Ким Чен Ын сообщил Трампу о заинтересованности в саммите КНДР-США

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сообщил президенту США Дональду Трампу о заинтересованности в двухстороннем саммите на высшем уровне. Об этом говорится в письме руководителя КНДР, которое он направил американскому лидеру.

Как сообщает The Wall Street Journal, послание в Белый дом должен доставить заместитель председателя Центрального комитета Трудовой партии Кореи генерал Ким Ен Чхоль, который находится с визитом в Соединенных Штатах.

Чиновники, знакомые с содержанием письма, рассказали изданию, что в нем нет «каких-нибудь значительных уступок или угроз». Перед тем как письмо передадут Трампу, его изучат представители национальной службы безопасности США.

При этом в американской администрации с «осторожным оптимизмом» относятся к предстоящей встрече двух лидеров. Там не исключают, что «переговоры могут перенести или даже отменить», пишет издание.

Встреча лидеров Северной Кореи и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа запланирована на 12 июня в Сингапуре. Однако 24 мая стало известно, что американский лидер отказался от переговоров. Пхеньян тогда, в свою очередь, заявил, что по-прежнему готов к диалогу. После этого Трамп не исключил проведения саммита.