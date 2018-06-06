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Путин назвал решение Трампа о встрече с Ким Чен Ыном мужественным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин назвал решение американского лидера Дональда Трампа встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном мужественным и зрелым решением.

Накануне визита в КНР в интервью Медиакорпорации Китая Путин прокомментировал предстоящую встречу Трампа и Ким Чен Ына 12 июня в Сингапуре. Он заявил, что президент США принял мужественное и зрелое решение, а также выразил надежду на положительный результат.

Россия и КНДР договорились о встрече на высшем уровне в 2018 году

Кроме того, глава государства отметил беспрецедентные шаги северокорейского правительства, которые были сделаны для снятия напряженности в отношениях с США, и подчеркнул необходимость гарантий безопасности КНДР.

Ситуация на Корейском полуострове оставалась напряженной на протяжении нескольких лет из-за ракетных и ядерных разработок КНДР. Потепление в отношениях Сеула и Пхеньяна наметилось на фоне проведения Южной Кореей зимних Олимпийских игр.

Стороны провели переговоры, также впервые за 10 лет прошла встреча на высшем уровне. В демилитаризованной зоне Пханмунджом южнокорейский президент Мун Чжэ Ин провел переговоры с Ким Чен Ыном.

Помимо этого, КНДР заявила о согласии начать диалог с США и прекратить ядерные испытания. На 12 июня в Сингапуре запланирована встреча Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.

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