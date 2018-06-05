Ситуацию вокруг КНДР обсудят в Москве

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в июне совершит визит в Россию. Об этом «Известиям» сообщил помощник президента РФ Владимира Путина по международным вопросам Юрий Ушаков. По информации собеседников «Известий» из дипломатических кругов обеих стран, визит состоится 21–23 июня. В Москву южнокорейский лидер прибудет после запланированного на 12 июня сингапурского саммита глав США и КНДР. Логично, что ситуация на Корейском полуострове, в урегулировании которой Сеул и Москва играют не последнюю роль, станет одной из главных тем переговоров президента Муна с российским лидером Владимиром Путиным. Кроме того, стороны обсудят пути активизации двустороннего экономического сотрудничества, к которому — при благоприятной ситуации на полуострове в целом — Сеул и Москва хотели бы подключить и Пхеньян.

Приглашение посетить Москву во время чемпионата мира по футболу Владимир Путин передал своему южнокорейскому коллеге еще в феврале, и тот его безотлагательно принял. С тех пор стороны вели согласование дат визита. Помощник президента по международным вопросам Юрий Ушаков сказал «Известиям», что он намечен на третью декаду июня. По данным собеседников «Известий» из дипломатических кругов обеих стран, Мун Чжэ Ин прибудет в Москву уже 21 июня и останется в России до 23 июня. В этот день в Ростове-на-Дону состоится матч чемпионата мира по футболу между сборными Республики Корея и Мексики. Однако, отвечая на вопрос «Известий» о возможности совместного посещения игры двумя лидерами, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «решение пока не принято».

Несмотря на то что поводом к приглашению ряда зарубежных лидеров в Москву, включая главу Южной Кореи, стало спортивное мероприятие, говорить президенты будут совсем не про футбол.

Одной из главных тем встречи станет стремительно развивающаяся ситуация на Корейском полуострове. Встреча лидеров России и Южной Кореи пройдет по итогам апрельского межкорейского саммита и недавнего визита главы российского МИДа Сергея Лаврова в Пхеньян, где он был принят лично главой КНДР Ким Чен Ыном. Кроме того, до приезда Мун Чжэ Ина в Россию состоится и еще одно знаковое для региона событие: 12 июня в Сингапуре должен пройти первый в истории саммит глав КНДР и США.

— Договоренности российско-корейских переговоров во многом будут зависеть от результатов северокорейско-американского саммита. Если в Сингапуре удастся выйти на положительный результат — как минимум КНДР и США договорятся о начале процедуры денуклеаризации, — это может изменить не только геополитическое положение в Северо-Восточной Азии, но и нынешние концепции российско-корейского сотрудничества, — сказал «Известиям» глава центра российских исследований Университета иностранных языков Хангук в Сеуле Чже Сун Хун.

Стоит отметить, что во многом новый импульс торгово-экономическому сотрудничеству двух стран был задан с приходом к власти в Южной Корее Мун Чжэ Ина чуть более года назад. Одним из главных объявленных им внешнеполитических приоритетов стала «новая северная политика», подразумевающая активное налаживание связей с Россией и странами Центральной Азии. Прошлой осенью, в ходе первой личной встречи с Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, лидер РК выступил с инициативой «девяти мостов» сотрудничества: в их число, в частности, вошли сферы газового сотрудничества, сотрудничество в области судостроения, морской логистики, сельского хозяйства и рыболовства.

В 2017 году объем двусторонней торговли РК и России вырос на 40% по сравнению с предыдущим годом, дойдя до $19 млрд, но потенциал далеко не исчерпан. И, как ожидается, грядущая встреча президентов заложит почву для дальнейшего экономического взаимодействия и прочертит контуры инвестиционных сделок, о которых Москва и Сеул надеются официально объявить на очередном Восточном экономическом форуме в этом году.

Еще во время своей первой встречи в сентябре прошлого года оба лидера выражали готовность к осуществлению не только двусторонних, но и масштабных трехсторонних экономических проектов с участием Пхеньяна. Как говорил тогда российский лидер, речь могла бы идти о поставках в Корею российского трубного газа, интеграции электросетей, железнодорожных систем России, Республики Корея и Северной Кореи. Около месяца назад глава МИД РК Кан Гён Хва отметила, что улучшение ситуации с безопасностью на Корейском полуострове позволило бы вновь вернуться к вопросу строительства Россией газопровода на юг через северокорейскую территорию. При этом потенциальные трехсторонние проекты не ограничиваются только энергетической сферой.

— В Москве главы двух стран могут обсудить трехстороннее экономическое сотрудничество, прежде всего участие корейского консорциума в логистическом проекте Хасан–Раджин и присоединение Транскорейских железных дорог (включая модернизацию железных дорог КНДР) к Транссибу, — предположил Чже Сун Хун.

Еще несколько месяцев назад ситуация с безопасностью на Корейском полуострове не позволяла подходить к этим проектам всерьез. Однако нынешняя стремительная межкорейская разрядка повышает шансы на перевод этих планов в практическую область.