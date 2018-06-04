Президент Южной Кореи выступит на заседании Госдумы

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выступит перед депутатами Госдумы на пленарном заседании 21 июня. Об этом сообщил журналистам первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

«21 июня в Госдуме в 14:30 мск будет выступать президент Республики Корея», — цитирует его ТАСС.

Как отметил парламентарий, главы иностранных государств нечасто выступают в российском парламенте, поэтому к этому заседанию «будет привлечено внимание».

Вопрос о выступлении Мун Чжэ Ина был рассмотрен Советом Госдумы 4 июня. Южнокорейский лидер посетит Россию по приглашению президента страны Владимира Путина.