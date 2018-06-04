Президент Южной Кореи может выступить в Госдуме

Совет Госдумы 4 июня намерен рассмотреть вопрос о возможном выступлении президента Южной Кореи Мун Чже Ина в российском парламенте. Соответствующая повестка опубликована на сайте нижней палаты.

Мун Чже Ин приедет в РФ в июне на чемпионат мира по футболу по приглашению президента России Владимира Путина.

Выступление южнокорейского лидера перед российскими парламентариями может состояться 21 июня.

1 июня стало известно, что Россия и КНДР договорились провести встречу на высшем уровне. Переговоры Путина с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном должны будут состояться у же в этом году.