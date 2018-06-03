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Пхеньян подверг Сеул критике за намерение участвовать в военных маневрах с США

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Фото: REUTERS/The Presidential Blue House
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Северная Корея подвергла критике Южную за ее возможное участие в южнокорейско-американских военных маневрах, сообщает пхеньянское издание Rodong Sinmun.

«Диалог и конфронтация, мир и война не могут идти рука об руку», — цитирует сообщение ТАСС.

Маневры США м Южной Кореи RIMPAC с участием 20 стран пройдут с 27 июня по 2 августа.

29 мая Rodong Sinmun опубликовала призыв властей республики отменить запланированные на лето военные учения США и Южной Кореи Ulchi – Freedom Guardian, поскольку они противоречат духу подготовки первого в истории американо-северокорейского саммита.

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