СМИ узнали о желании Асада посетить КНДР

Президент Сирии Башар Асад завил о намерении совершить официальный визит в КНДР и провести встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

По данным издания «Нодон Синмун», о своем желании Асад заявил во время вручения верительной грамоты новому послу КНДР в Дамаске 30 мая.

«Я полон решимости в будущем посетить КНДР и встретиться с верховным руководителем Ким Чен Ыном», –– цитирует сирийского президента ТАСС.

При этом Асад положительно оценил действия Ким Чен Ына для снижения обострения на Корейском полуострове. По его словам, именно благодаря политике лидера КНДР в регионе наблюдаются положительные изменения.

«Правительство Сирии и впредь намерено поддерживать политический курс КНДР», –– добавил Асад.

Ситуация на Корейском полуострове оставалась напряженной на протяжении нескольких лет из-за ракетных и ядерных разработок КНДР.

Однако на фоне проведения Южной Кореей зимних Олимпийских игр в отношениях Сеула и Пхеньяна наметилось потепление.

Стороны провели переговоры, также впервые за 10 лет прошла встреча на высшем уровне. В демилитаризованной зоне Пханмунджом южнокорейский президент Мун Чжэ Ин провел переговоры с Ким Чен Ыном.

Помимо этого, КНДР заявила о согласии начать диалог с США и прекратить ядерные испытания. На 12 июня в Сингапуре запланирована встреча Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.