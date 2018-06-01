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Популярность Ким Чен Ына резко возросла в Южной Корее

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Популярность лидера КНДР Ким Чен Ына среди жителей Южной Кореи возросла в три раза, свидетельствуют данные опроса компании Gallup Korea.

В марте текущего года северокорейскому политику симпатизировали лишь 10% респондентов. В мае же эта цифра составила 31%, сообщает «РИА Новости».

Наибольшей поддержкой Ким Чен Ын пользуется у возрастной группы от 40 до 60 лет (около 40%), наименьшей — у молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет (16%).

При этом рейтинг лидера КНДР приблизился к показателям американского президента Дональда Трампа, которого поддерживают 32% граждан Южной Кореи.

В опросе, который проводился с 29 по 31 мая, участвовали более тысячи респондентов. Погрешность составляет 3,1 процентного пункта.

В риторике властей Северной Кореи в последнее время наметилось смягчение. В частности, Пхеньян выступил с инициативой о проведении переговоров лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына и заявил о приверженности денуклеаризации Корейского полуострова.

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