Госсекретарь США отправился в КНДР для подготовки саммита с Ким Чен Ыном

Госсекретарь США Майк Помпео отправился в Северную Корею. Он примет участие в подготовке саммита с лидером страны Ким Чен Ыном. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

По словам главы государства, Помпео прибудет в Северную Корею в ближайшие часы. Трамп также отметил, что время и место его встречи с лидером КНДР уже определены. Президент США также указал на улучшение отношений Вашингтона с Пхеньяном, передает ТАСС.

Встреча лидеров КНДР и США может состояться в демилитаризованной зоне Пханмунджом, где ранее 27 апреля Ким Чен Ын провел первые переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Предполагается, что на повестке саммита среди прочих тем будет стоять и денуклеаризация Корейского полуострова. Северная Корея заявила о готовности закрыть ядерный полигон Пхунгери до проведения встречи.

За усилия по денуклеаризации полуострова Трампа предложили наградить Нобелевской премией мира.