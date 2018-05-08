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Госсекретарь США отправился в КНДР для подготовки саммита с Ким Чен Ыном

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Фото: REUTERS/Aaron P. Bernstein
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Госсекретарь США Майк Помпео отправился в Северную Корею. Он примет участие в подготовке саммита с лидером страны Ким Чен Ыном. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

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По словам главы государства, Помпео прибудет в Северную Корею в ближайшие часы. Трамп также отметил, что время и место его встречи с лидером КНДР уже определены. Президент США также указал на улучшение отношений Вашингтона с Пхеньяном, передает ТАСС.

Встреча лидеров КНДР и США может состояться в демилитаризованной зоне Пханмунджом, где ранее 27 апреля Ким Чен Ын провел первые переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Предполагается, что на повестке саммита среди прочих тем будет стоять и денуклеаризация Корейского полуострова. Северная Корея заявила о готовности закрыть ядерный полигон Пхунгери до проведения встречи.

За усилия по денуклеаризации полуострова Трампа предложили наградить Нобелевской премией мира.

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