Песков рассказал о приезде глав иностранных государств на ЧМ-2018

В период чемпионата мира по футболу в России ожидается приезд большого числа глав иностранных государств и высокопоставленных гостей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Уже сейчас ведется напряженная подготовка. Это будет не просто огромный мировой праздник спорта, но и большой трафик гостей на высшем уровне», — пояснил официальный представитель Кремля.

В ответ на вопрос, кто именно из глав государств посетит мероприятия ЧМ-2018, Песков пообещал позднее предоставить сводную информацию. «Целый набор уже известен», — отметил пресс-секретарь.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Матчи первенства примут Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск и Сочи. 31 мая президент России Владимир Путин обсудил подготовку к чемпионату мира по футболу на заседании Совбеза.