Прямой эфир
Сюжет:

Песков рассказал о приезде глав иностранных государств на ЧМ-2018

0
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В период чемпионата мира по футболу в России ожидается приезд большого числа глав иностранных государств и высокопоставленных гостей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На ЧМ-2018 приедут около 4 тыс. бельгийских болельщиков
Футбольные матчи мирового первенства посетят сразу несколько министров из страны Бенилюкса

«Уже сейчас ведется напряженная подготовка. Это будет не просто огромный мировой праздник спорта, но и большой трафик гостей на высшем уровне», — пояснил официальный представитель Кремля.

В ответ на вопрос, кто именно из глав государств посетит мероприятия ЧМ-2018, Песков пообещал позднее предоставить сводную информацию. «Целый набор уже известен», — отметил пресс-секретарь.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. Матчи первенства примут Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск и Сочи. 31 мая президент России Владимир Путин обсудил подготовку к чемпионату мира по футболу на заседании Совбеза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые определили вероятного победителя ЧМ-2018
Кубок ЧМ-2018 по футболу покажут на Манежной площади и в парке Горького

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017