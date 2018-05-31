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Кубок ЧМ-2018 по футболу покажут на Манежной площади и в парке Горького

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Кубок чемпионата мира по футболу выставят в московском парке Горького с 4 по 7 июня. На Манежной площади легендарный трофей презентуют 3 июня. После церемонии открытия кубок доставят в международный аэропорт Шереметьево — в новый терминал В, специально построенный к мировому первенству. Здесь сотрудники аэропорта и волонтеры, встречающие гостей и участников соревнований, смогут одними из первых сфотографироваться с легендарным трофеем.

С 4 по 7 июня кубок выставят в парке Горького, на Пушкинской набережной, в специальном шатре. Посетители парка смогут принять участие в развлекательной программе и почувствовать праздничную атмосферу ожидания самого масштабного футбольного события в мире. Москва станет последней остановкой путешествия кубка по России, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Тур кубка чемпионата мира по футболу стартовал 9 сентября на московском стадионе «Лужники», где летом 2018 года пройдут церемонии открытия и закрытия турнира. Путешествие трофея стало самым длинным в истории — с сентября по декабрь 2017 года он побывал в городах России, а затем отправился за рубеж и с января объехал более 50 стран. В общей сложности за 123 дня кубок преодолел более 27 тыс. км и сменил 11 часовых поясов.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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