Российские туристы выбирают для путешествий города матчей ЧМ-2018

Москва, Санкт-Петербург, Сочи вошли в топ лидирующих направлений для внутреннего туризма на время проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Об этом свидетельствуют данные Ростуризма и участников рынка, с которыми ознакомились «Известия».

Рост интереса к местам проведения ЧМ 2018 года, причем не только со стороны болельщиков, но и со стороны обычных туристов, стал трендом.

«Это связано с широким продвижением возможностей регионов проведения матчей в части отдыха и путешествий, а также с улучшением транспортной и туристской инфраструктуры, сервиса», — рассказал глава Ростуризма Олег Сафронов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Во время мундиаля россияне уедут в Крым и Краснодарский край