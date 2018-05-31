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Российские туристы выбирают для путешествий города матчей ЧМ-2018

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Фото: ТАСС/Артур Лебедев
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Москва, Санкт-Петербург, Сочи вошли в топ лидирующих направлений для внутреннего туризма на время проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Об этом свидетельствуют данные Ростуризма и участников рынка, с которыми ознакомились «Известия».

Рост интереса к местам проведения ЧМ 2018 года, причем не только со стороны болельщиков, но и со стороны обычных туристов, стал трендом.

«Это связано с широким продвижением возможностей регионов проведения матчей в части отдыха и путешествий, а также с улучшением транспортной и туристской инфраструктуры, сервиса», — рассказал глава Ростуризма Олег Сафронов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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