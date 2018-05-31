Во время мундиаля россияне уедут в Крым и Краснодарский край

В период проведения ЧМ по футболу FIFA 2018 в список лидирующих направлений для внутреннего туризма вошли Симферополь и Сочи. Об этом свидетельствуют данные Ростуризма и участников рынка, с которыми ознакомились «Известия». Также в июне-июле, во время мундиаля, российские туристы интересуются поездками в Махачкалу и Краснодар.

Федеральное агентство по туризму совместно с агрегаторами туристических предложений и авиабилетов выяснило, какие направления внутреннего туризма наиболее популярны у россиян во время проведения матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018. В период с 14 июня по 15 июля 2018 года этот рейтинг возглавила столица, на которую пришлось 23% уже проданных билетов, затем идут Симферополь (16%), Санкт-Петербург (12,5%) и Сочи (10,7%). Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин отметил, что столица — это в том числе транзитная точка, через которую путешественники будут отправляться в другие города.

При бронировании туров наблюдается другая картина — на первом месте Крым (71,7% уже забронированных туров), на втором — Краснодарский край (26,8%). Оставшиеся 1,5% распределены между Калининградом, Москвой, Карелией, Санкт-Петербургом и другими направлениями.

— Характерным трендом этого лета является рост интереса к местам проведения ЧМ 2018 года, причем не только со стороны болельщиков, но и со стороны обычных туристов, — сказал «Известиям» глава Ростуризма Олег Сафронов. — Это связано с широким продвижением возможностей регионов проведения матчей в части отдыха и путешествий, а также с улучшением транспортной и туристской инфраструктуры, сервиса.

По данным аналитики сервиса путешествий «Туту.ру», в рейтинге самых популярных направлений у авиапассажиров первые три места занимают курортные города: Симферополь (13,8% билетов), Сочи (6,8%), Анапа (4,7%). В прошлом году в этот же период десятка самых популярных направлений выглядела примерно так же.

Гендиректор сервиса онлайн бронирования туров Level.Travel Дмитрий Малютин отметил, что в период проведения чемпионата россияне в основном планируют отдыхать на курортах Адлера и Красной Поляны. На первый пришлось почти 20% купивших через сервис туры по России, на второй — 10%.

— Поскольку ЧМ 2018 проводится в самый разгар сезона отпусков, то выбор курортов связан скорее с выгодными предложениями от отелей, нежели со спортивными мероприятиями, — сказал Дмитрий Малютин.

По данным компании, в основном граждане выбрали для себя трехзвездочные отели — 68% туров (в прошлом году — 59%). При этом в среднем на отдых россияне потратят 53 тыс. рублей, в прошлом году эта цифра была значительно ниже — 40 тыс. рублей.

По прогнозам Ростуризма и агрегаторов турпредложений, среди внутрироссийских направлений летом 2018 года туристов больше всего интересуют путешествия в Крым, на который пришлось 70,91% поисковых запросов на туры по стране. Второе место занимает Краснодарский край (27,69%), третье — Калининградская область (0,23%). По информации Biletix, в 2018 году значительно вырос объем продаж в Краснодарский край по сравнению с прошлым годом: в Сочи — на 8%, в Анапу — на 23%, в Краснодар — в два раза.

Среди выездных направлений наибольшей популярностью у россиян пользуются Турция, Греция, Кипр, Испания, Черногория, Болгария, Таиланд и Абхазия. Средняя стоимость тура на двоих взрослых по России составляет 63,3 тыс. рублей, аналогичная поездка в Турцию обойдется в среднем 114,5 тыс. рублей.